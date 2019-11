Te groot besteld: brandweer moet bijna 400 kilo kledij weggooien JCV

14 november 2019

19u20

Bron: Belga 0 Brussel De Brusselse brandweer zal volgende week niet minder dan 400 kilogram nieuwe, maar onbruikbare, kledij weggooien. Het gaat onder meer om erg grote maten, die door bijna niemand gedragen kunnen worden.

Volgens Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer (DBDMH), gaat het om kledij die in de loop der jaren is opgestapeld en niet verkocht kan worden omdat het logo van de Brusselse brandweer erop staat. De woordvoerder zegt dat er onder meer kledij van 7XL en 6XL - zeer grote maten dus - tussenzit, waarvan sommige stukken tien tot twaalf jaar geleden aangekocht werden. Omdat de kledingstukken wegens het brandweerlogo niet doorverkocht konden werden, werden ze in een ruimte opgeslagen en nu is beslist om die leeg te maken.

Derieuw wijst erop dat de brandweer vroeger kledij in grote aantallen en maten aankocht, waarbij de minder gebruikelijke maten bleven liggen. Intussen is overgeschakeld naar een ander stocksysteem, waarbij aangekocht wordt naargelang de behoeften. De brandweer gaat in de toekomst ook een andere manier van recyclage van kledij onderzoeken, voegde hij er nog aan toe.

Wanbeleid

Voor Brussels parlementslid voor N-VA Mathias Vanden Borre illustreert dit jaren van wanbeleid. “Dit is buiten alle proportie, zeker in budgettair moeilijke tijden”, zegt hij. “Het toont dat het aankoopbeleid bij de Brusselse brandweer reeds jarenlang misloopt en dat er bijzonder weinig politieke controle wordt uitgeoefend. Na een eerdere passage is Pascal Smet (one.brussels) opnieuw bevoegd voor de brandweer. Ik vraag me af of er nog lijken uit de (kleer)kast zullen vallen.”

In de bijzondere commissie over de Brusselse brandweer in het Brussels Parlement bleek uit de getuigenissen dat er jarenlang door nijpend personeelstekort nauwelijks sprake was van een stock- of aankoopbeheer bij de brandweer. Zo werden er bijvoorbeeld bijna geen inventarissen bijgehouden van materieel of kledij, waardoor de bestellingen vaak blind gemaakt werden.