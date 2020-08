Taxiverkrachter legt zich neer bij veroordeling tot 12 jaar cel Wouter Hertogs

04 augustus 2020

15u46 0 Brussel Yassine B., die in juni 12 jaar cel kreeg voor een reeks verkrachtingen en aanrandingen van de eerbaarheid, heeft geen beroep aangetekend tegen zijn veroordeling. De man gaf zich uit als taxichauffeur en bood dronken studentes aan om hen naar huis te voeren, maar verkrachtte hen vervolgens.

De man, een oud-chauffeur van de MIVB, sloeg tussen juli 2016 en november 2019 meermaals toe. Dat deed hij na zijn uren als buschauffeur bij de Brusselse openbaarvervoermaatschappij rond de campus van de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar hij met name dronken studentes uitzocht. De man gaf zich uit als taxichauffeur en bood aan om hen naar huis te voeren, maar verkrachtte hen vervolgens.

Een studente deed haar verhaal op de Facebookpagina van ULB Confessions. Ze diende klacht in, en al snel bleek er een link met een resem aanrandingen en verkrachtingen in Brussel in de periode 2016 - 2019. Het onderzoek wierp al snel zijn vruchten af en kort na de feiten in november werd Yacine B. (44) opgepakt nadat een van zijn slachtoffers in een bos in Watermael-Bosvoorde een politiepatrouille kon waarschuwen tijdens een van zijn rooftochten. DNA-onderzoek deed de rest. Zelf had de man om een celstraf met uitstel verzocht maar de rechter achtte de feiten veel te ernstig om in aanmerking te komen voor uitstel. De man legt zich hier nu bij neer en tekende geen beroep aan.