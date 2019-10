Taxidienst exclusief voor vrouwen op komst JCV

28 oktober 2019

15u51 2 Brussel Met Girl’s Ride zal er binnenkort een taxidienst voor en door vrouwen door Brussel rijden. De initiatiefneemsters kondigen het project aan via hun Instagrampagina. De nieuwe taxidienst wil vrouwen een veilige omgeving bieden als ze uitgaan.

“Girl you better be safe when you go out”, zo staat er te lezen op de Instagrampagina van Girl’s Ride. Die zou in de nabije toekomst nenkort van start moeten gaan en zich alleen op vrouwen richten. De taxi moet 10 euro kosten per ritje en rijdt uit op zaterdagavond. Het initiatief komt van een Brusselse studente die daarvoor zelf achter het stuur wil kruipen. Volgens Bruzz voelt ze zichzelf niet altijd veilig in de stad. Ze lanceerde op de Instagramaccount van Girl’s Ride alvast een oproep om negatieve ervaringen met taxi’s te delen.

Op sociale media loopt het alvast storm voor het initiatief want de account op Instagram heeft ondertussen al meer dan 1.100 volgers. Voor meer details is het echter nog even wachten. “De ontwikkeling van ons project is in volle gang”, klinkt het. “Onze eerste prioriteit is werken aan de betrouwbaarheid en alles op punt stellen. Voorlopig is Girl’s Ride nog niet operationeel, maar we houden jullie op de hoogte van de lanceringsdatum.”

Het concept bestaat al in andere steden zoals Londen en Parijs, al moesten daar wel een paar wijzigingen gebeuren. Mannen weigeren komt immers neer op discriminatie. Hoe dat alles bij het Brussels initiatief zal worden opgevangen, blijft voorlopig nog onduidelijk.