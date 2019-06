Taxichauffeurs betogen tegen ‘Uber-reclame’ van MIVB JCV

06 juni 2019

16u25

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Brussel Taxichauffeurs hebben donderdagochtend geprotesteerd voor de stelplaats van de MIVB in Haren. Ze betoogden tegen zogezegde reclame die de MIVB zou maken voor Uber, een belangrijke concurrent van de klassieke taxi’s.

Volgens Sam Bouchal, de voorzitter van de Belgische taxifederatie, was rond 6.00 uur een veertigtal taxichauffeurs ter plaatse. Bij de MIVB houdt men het op enkele voertuigen. “We zijn hier met een duidelijk boodschap: het is verkeerd om te zeggen dat Uber een model van de toekomst is”, aldus Bouchal.

Uit context gerukt

De taxichauffeurs beweren dat bij de voorstelling van het jaarverslag van de MIVB, woensdag, reclame is gemaakt voor Uber. “Maar daar is alleen een slide getoond met alle spelers in de mobiliteit in Brussel, waaronder Uber, maar evengoed klassieke taxi’s”, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme. “Die slide was dan te zien in een reportage en dat verhaal is een eigen leven beginnen leiden. Dat is volledig uit de context gerukt.”

Het protest van woensdag verliep zonder incidenten. Alle voertuigen van de MIVB konden zonder problemen uitrijden.

De relatie tussen Uber en de traditionele taxisector is al een hele tijd gespannen. In het verleden werd er al een aantal keren fel betoogd tegen het Amerikaanse bedrijf.