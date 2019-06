Tamara krijgt eigen stripmuur in Laken JCV

22 juni 2019

16u57 0 Brussel In de Terplaststraat in Laken is zaterdag een nieuwe stripmuur ingehuldigd. Centraal staat deze keer Tamara, een strippersonage van de Frans-Belgische auteurs Zidrou en Darasse.

De nieuwe tekening van Tamara, een reeks over een puber met de nodige tegenslagen, is te vinden vlakbij de Leopoldssquare in Laken. De stripwandeling van Brussel-Stad is zo al aan zijn 61ste fresco toe.

De Tamara-muurschildering, die er kwam dankzij een project geleid door de vzw PICOL, is het resultaat van vele overlegmomenten tussen de bewoners. “De bewoners waren de drijvende kracht achter dit project. Ze namen het initiatief en werden betrokken bij alle stappen van de totstandkoming: keuze van het thema, de tekenaar en de visuele stijl”, zegt Schepen van Stadsvernieuwing Arnaud Pinxteren (Ecolo).