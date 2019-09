Tal van activiteiten tijdens de Week van de Mobiliteit SZM

16 september 2019

18u07 0 Brussel De Brusselse week van de Mobiliteit is maandag afgetrapt en gaat door tot 22 september. Dit jaar is de rode draad schone lucht en de negatieve impact van auto’s op de luchtkwaliteit. Een hele week worden tal van activiteiten en evenementen georganiseerd. Het hoogtepunt zoals elk jaar is de Autoloze Zondag, waarbij de straten van Brussel van 9.30 uur tot 19 uur autovrij zullen zijn.

Om aan te tonen dat het gezonder leven is in een autoluwe stad staan er deze week twee tijdelijke meetstations opgesteld. Eentje aan het drukke kruispunt Kunst-Wet en eentje nabij de voetgangerszone aan het De Brouckèreplein. In real time wordt vergeleken hoe de concentraties koolstofdioxide en koolstofmonoxide er van elkaar verschillen. Brussel Mobiliteit nodigt de Brusselaars ook uit om de omgang te maken naar zachte mobiliteit met de campagne #beatairpollution.

Daarnaast nemen heel wat Brusselse scholen en bedrijven deze week ook het initiatief om zich zonder de auto te verplaatsen en zijn er heel wat activiteiten rond mobiliteit gepland. In Sint-Joost-Ten-Noode organiseert fietsersbond GRACQ tot 19 september een fototentoonstelling “Fietsen in Sint Joost”. Op 18 september is er om 10.30 uur ook een sensibiliseringsactie die de Brusselse scholen uitnodigt om te zingen en te dansen voor meer zachte mobiliteit in Brussel. Het doel is om de ruimte voor auto’s terug te geven aan de kinderen. Daarbij wordt de Keizer Karellaan in Ganshoren heel de voormiddag autovrij. Er is ook een fietsbeurs van vrijdag 20 tot zondag 22 september om de fiets te (her)ontdekken en je kan zelfs een fiets kopen of verkopen bij Cyclo op de Koolmijnenkaai op zaterdag. Nog meer activiteiten vind je op mobilmix.brussels.

Het hoogtepunt van heel de week is de Autoloze Zondag op 22 september. Dan wordt het Brussels gewest van 9.30 uur tot 19 uur volledig autovrij. Aan het Saincteletteplein komt het grote MobilMix village en kan iedereen zich ontspannen tijdens allerlei activiteiten of zich informeren over het gebruik van de fiets en de step. Het openbaar vervoer van de MIVB is volledig gratis en de nationale spoorwegmaatschappij NMBS zorgt dat je die dag met een Mobility Ticket van 6 euro per trein naar eender waar in België kan reizen.

Wie bovendien wil zien wat voor impact je verplaatsingen hebben, kan terecht op de nieuwe onlinetool MobilMix.