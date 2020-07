Tachtiger sterft bij woningbrand in Brussel: “Vuur ontstond door sigaret” Stephanie Romans

27 juli 2020

11u32 0 Brussel Een man van 83 is in de nacht van zondag op maandag omgekomen in een woningbrand. De brand ontstond volgens het parket door een brandende sigaret die op het matras viel. Het slachtoffer was slecht ter been en raakte niet op tijd buiten.

De brandweer kwam rond 00.30 uur ter plaatse in de Madeliefjesstraat om het vuur in het appartement van de oude man te blussen. Helaas kwam de hulp voor het slachtoffer te laat. De man overleed in de brand.

Het Brussels parket kwam ter plaatse voor onderzoek. Er zijn geen sporen van kwaad opzet gevonden. De brand ontstond hoogstwaarschijnlijk per ongeluk door een brandende sigaret die op het matras van de 83-jarige viel.