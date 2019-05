Tabakstop sensibiliseert passanten op het Muntplein SZM

31 mei 2019

19u12 0 Brussel Vandaag is het Werelddag Zonder Tabak. Daarom organiseerde tabakstop tussen 10 en 16 uur op het Muntplein een sensibiliseringscampagne.

Op een ludieke manier werden geïnteresseerde voorbijgangers geadviseerd rond tabaksgebruik, de mogelijkheden om te stoppen en rond het verminderen van blootstelling aan tabaksrook en de gevolgen hiervan voor hun naasten. Op een camper kon je met een tabakoloog een gesprek hebben over roken. “Er is drie of vier keer meer kans om te stoppen als een roker begeleidt wordt door een tabakoloog,” aldus Marc Vermeyen, tabakoloog die op de camper met een twintigtal rokers sprak.

Het doel is vooral om mensen bewust te maken van de voordelen van stoppen met roken en om geïnteresseerden te informeren en door te verwijzen naar bestaande vormen van ondersteuning.