Taaldebat opnieuw op de voorgrond: “Meertaligheid maakt bij Brusselse jongeren meer en meer deel uit van identiteit” JMBB

15 juli 2020

17u45 0 Brussel Een aantal Vlaamse taalexperten, onder wie VUB-professor Nederlandse taalkunde Rik Vosters, trok eerder deze week aan de alarmbel: het talenonderwijs heeft nood aan een duidelijk relanceplan, klinkt het. “Het aantal studenten dat na een master taal- en letterkunde werk vindt, ligt in en rond Brussel hoger dan het cijfer voor heel wat STEM-opleidingen.” Wij zoomen in op de Brusselse context.

Rik Vosters doceert Nederlandse taalkunde aan de VUB en schreef mee aan het opiniestuk van het Vlaamse Talenplatform naar aanleiding van de zomerscholen die zijn opgericht om de talenkennis van leerlingen bij te spijkeren. “Die zomerscholen werpen een mooie blik op de paradoxale realiteit waarin we ons momenteel bevinden,” vertelt Vosters. “Het talenonderwijs staat sterk onder druk, denk maar aan het schrappen van een uur Nederlands in het katholieke onderwijsnet en de afzwakking van de eindtermen. Maar, nu blijkt dat taal plots de hoogste prioriteit krijgt in die zomerscholen.” Een van de redenen daarvoor is volgens Vosters de steeds groter wordende aandacht voor STEM-opleidingen. “De keuze voor een talenopleiding blijkt in het middelbaar vaak een negatieve keuze te zijn. Nu moeten die zomerscholen leerlingen weer doen aanknopen bij de essentiële taalvaardigheden, en dan blijkt taal voor scholen wel duidelijk de hoogste prioriteit te hebben.”

Positieve keuze

Sven Gatz (Open Vld), Brussels minister bevoegd voor Meertaligheid, erkent de bezorgdheden van de taalexperten. “Tegelijkertijd merken we dat het gebruik van Nederlands omhooggaat bij mensen die de taal niet machtig zijn, terwijl de kennis daalt,” reageert de minister. “Wie een taal meer gebruikt, wordt ook kritischer voor zichzelf, maar dat weerhoudt hen dus niet om de taal effectief te gebruiken. We gaan aan de slag met die positieve energie, want de kennis van het Nederlands is een serieuze duw in de rug voor iedereen die in Brussel werk wil vinden.”

Er is beleid nodig dat talen opnieuw waardeert en als positieve keuzes bestempelt, vindt Vosters. Maar taalbeleid in het onderwijs blijft een gemeenschapsbevoegdheid en dus laat concrete verandering in Brussel op zich wachten. “In Brussel leven we naast elkaar met de verschillende gemeenschappen: zo zijn er Franstalige leerkrachten Frans in Nederlandstalig onderwijs en vice versa. Die uitwisseling op het terrein gebeurt dus wel. Met van die pilootprojecten zetten we een stap in de juiste richting,” zegt Gatz.

Leerkrachten naar Brussel

Vosters kaart ook de benarde situatie aan wat betreft taalleerkrachten in Brussel. “Steeds vaker worden taallessen gegeven door mensen die er simpelweg niet voor gediplomeerd zijn. Er is een duidelijk tekort aan echte taalleerkrachten in de hoofdstad.” Gatz antwoordt: “Er zijn samenwerkingsverbanden op poten om meer tweetalige leerkrachten af te leveren, en ik verwijs ook naar de oproep van burgemeester Close (PS), die op 11 juli een lans brak voor meer Nederlandstalige leerkrachten in Brussel. We zijn hier dan ook met immersieonderwijs begonnen, waar kinderen in gelijke mate Frans en Nederlands krijgen. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie kijken we momenteel dan weer naar hoe we leerkrachten makkelijker naar de hoofdstad kunnen krijgen.”

Ten slotte is er nog zoiets als het Marnixplan, een initiatief van de Brusselse overheid in samenwerking met verschillende taalplatformen dat beoogt dat iedere Brussels ketje op zijn achttiende vloeiend Nederlands, Frans, en Engels spreekt. “Dat project is in volle beweging,” zegt Gatz. “We zullen de verschillende voorstellen op de Dag van de Meertaligheid presenteren, voorstellen die overigens samen met een raad van specialisten zijn gemaakt.” Die meertaligheidskaart is dan ook een van de belangrijkste troeven waar de minister op wil inzetten. “Je merkt zeker bij de jongere generatie dat meertaligheid meer en meer deel uitmaakt van hun identiteit.”