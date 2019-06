Taalbarometer: Nederlands onder druk, maar blijft meest gesproken taal in Vlaamse Rand SZM

26 juni 2019

Uit de tweede Taalbarometer van professor Rudi Janssens van de VUB en Brussels onderzoekscentrum BRIO blijkt dat het Nederlands in randgemeenten onder druk staat. Opmerkelijk is dat het Engels aan een opmars bezig is.

Brussel is een kosmopolitische stad met veel culturen en talen. Dat wordt ook meer en meer voelbaar in de rand. De diversiteit van culturen gaat vooral ten koste van het Nederlands en het Frans, al blijven dat wel de meest gesproken talen. Opvallend is dat in de 19 Vlaamse gemeenten die Brussel insluiten het Engels aan een opmars bezig is.

Voor de barometer peilde professor Rudi Janssens, gespecialiseerd in taalbeleid en meertaligheid, bij een representatief staal van bewoners uit Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen,Hoeilaart, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem naar hun taalgebruik, -kennis en -attitudes.

87 talen

Het onderzoek wijst uit dat in de meeste huiskamers Nederlands wordt gesproken, al is dat steeds minder en minder het geval. Vooral het aantal inwoners dat enkel Nederlands spreekt, daalt ten opzichte van de eerste Taalbarometer, die dateert uit 2014 (50% naar 45%). Het aantal eentalig Franstaligen bleef stabiel. De opvallendste stijgers zijn de anderstalige inwoners: van 14% in 2014 tot 17% vandaag. Dat de Brusselse Rand alsmaar diverser wordt, blijkt ook uit de vaststelling dat er vandaag liefst 87 verschillende talen worden gesproken in de rand, tegenover 75 bij de vorige meting.

Onderwijs boost talenkennis

Hoewel Nederlands het meest gesproken wordt, is Frans verrassend genoeg de meest gekende taal onder de inwoners van de Vlaamse Rand. Nederlands staat op plaats 2 en Engels, dat aan een opmerkelijke opmars bezig is, sluit de top 3 af. De betere kennis van het Frans is volgens het onderzoek ten eerste te danken aan het feit dat meer Nederlandstaligen Frans leren op school dan omgekeerd (42% vs. 15%). Ook Engels wordt in 9 op de 10 gevallen verworven op de schoolbanken. De kennis van het Nederlands onder niet-EU burgers ging er wel op vooruit.

Stadsvlucht

De toenemende taalvariatie in de Brusselse randgemeentes kan, volgens prof. Janssens verklaard worden door het hoge aantal Brusselaars die de voorbije jaren naar deze gemeentes verhuisden. Vaak gaat het dan om eentalig Franstaligen (32%). De tweede grootste groep onder deze verhuizers zijn de anderstaligen, zo’n 21%. Dat zijn er evenveel als het aantal eentalig Nederlandstaligen dat vanuit Brussel naar de randgemeentes trokken. Onder de inwoners die geboren en getogen zijn in deze gemeentes, blijft Nederlands wel de populairste taal (75%).