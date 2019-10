Syrische familieclans veroorzaken vechtpartijen Schaarbeek SHVM

02 oktober 2019

17u15 5 Schaarbeek In Schaarbeek hebben afgelopen zondag twee grote vechtpartijen plaatsgevonden. Daarbij werden volgens het parket van Brussel drie verdachten aangehouden. Na verder onderzoek blijkt het, net als in augustus, te gaan om twee Syrische families die het met elkaar aan de stok kregen.

De politie van zone Brussel-Noord rukte zondagavond omstreeks 18 uur uit voor een vechtpartij in de Koninklijke Sinte-Mariastraat. Aan dat gevecht namen ongeveer vijftien mensen deel. Agenten hielden een onder hen aan. De man werd ter beschikking van het parket gesteld.

Drie uur later kreeg de politie opnieuw een oproep over een vechtpartij, op het Koninginneplein dit keer. Er zouden maar liefst vijftig vechtersbazen aanwezig geweest zijn. Buurtbewoners hoorden losse schoten, maar later bleek het om bommetjes te gaan. Enkele wagens werden daarbij wel beschadigd. Twee mensen werden aangehouden en eveneens ter beschikking gesteld van het parket van Brussel.

Syrische families

In augustus vond er haast een vechtpartij plaats in de Koninklijke Sinte-Mariastraat. Daarbij kregen twee Syrische families het om een onbekende reden aan de stok met elkaar. Meerdere politiepatrouilles werden uitgestuurd, en die kwamen toen net op tijd tussenbeide. Daarbij werden negen mensen aangehouden.

Volgens waarnemend burgemeester van Schaarbeek Cécile Jodogne zijn de politiediensten op de hoogte van de vele ruzies in de omgeving. “Het gaat hier om een conflict tussen twee familieclans die alles graag oplossen in het openbaar, zonder enig respect voor de veiligheid en rust. We zitten met een pak bezorgde burgers en we willen hen tonen dat de politie klaar staat wanneer het nodig is.”

Gevolgen

“Deze acties zullen nu en in de toekomst stevig onderdrukt worden”, zegt Jodogne. De burgemeester gaf sociale werkers en de politiediensten de opdracht om uit te zoeken waarom de families de ruzies op deze manier oplossen, om zo het probleem grondig te kunnen aanpakken.

Ook bevestigt Jodogne dat er meer gepatrouilleerd zal worden in de wijk en dat de betrokkenen niet ongestraft zullen blijven. Het Brussels parket zal volgens haar gevolg geven aan de feiten. Audrey Dereymaker, woordvoerster van politiezone Brussel-Noord zegt dat de samenwerking tussen hen en het parket in dit dossier opnieuw toegenomen is.