Syriëstrijdster vraagt kortgedingrechter om met kinderen terug naar België te kunnen komen WHW

23 oktober 2019

12u41 0 Brussel De Brusselse kortgedingrechter zal zich “zo snel mogelijk” uitspreken over de eis van een Syrië-strijdster om reisdocumenten te verkrijgen voor zichzelf en haar twee kinderen. “De Belgische overheid moet er alles aan doen om de belangen van de kinderen te beschermen”, aldus hun advocaat.

De Belgische Hafsa Sliti (23) zit sinds februari 2018 met haar twee kinderen vast in het kamp Al-Roj en wil naar België terugkeren. “Dit kon eerder wel voor andere kinderen, waarom zou het nu niet kunnen voor deze?” vroeg meester Nicolas Cohen zich af.

Het kamp waar ze verblijven is nu in handen van de Koerdische SDF, maar ligt in de zone die Turkije wil veroveren in Syrië. Sliti’s vader is een oud-gediende van Al-Qaida, die zich in december 2014 in Syrië aansloot bij IS. Dochter Hafsa volgde in januari 2015 vanuit België. Ze betuigde vorig jaar haar spijt aan een journalist en uitte haar wens om haar straf in België uit te zitten.

Documenten

Voor de kortgedingrechter vraagt de vrouw dat de Belgische overheid reisdocumenten voor haar en haar kinderen zou afleveren en die aan een ngo zou bezorgen. Die ngo zou vervolgens naar de Koerdische bewakers van het kamp kunnen gaan en de moeder en twee kinderen tot in Belgische handen brengen, waardoor België hen zou kunnen repatriëren. “De situatie in het kamp is dramatisch, zeker sinds de Turkse operatie in die regio”, pleitte meester Cohen. “Die heeft de bevoorradigngsroutes naar het kamp afgesneden. Deze Belgische onderdanen vragen de hulp van hun overheid, die al sinds februari 2018 weet dat ze in dat kamp verblijven. Zelfs de federale procureur en het hoofd van OCAD hebben al herhaaldelijk gezegd dat het beter zou zijn al die kinderen, en zelfs de Syrië-strijders zelf, naar België te repatriëren.”

“Wat toen kon, moet nu ook kunnen”

In juni haalde de Belgische overheid al vijf kinderen en een 18-jarige terug naar België, wat aantoont dat ze daartoe wel in staat is, aldus meester Cohen. “Toen is aan onze cliënt nog voorgesteld om alleen haar kinderen te repatriëren”, zei de advocaat. “De repatriëring van die zes kinderen is trouwens gebeurd op de exacte manier die wij nu in dit kort geding vragen. Wat toen mogelijk was, moet nu ook mogelijk zijn.” De advocaat wees op het recht van zijn cliënte om haar proces in België bij te wonen, haar recht en dat van de kinderen om beschermd te worden tegen onmenselijke en vernederende behandelingen, en tegen een onwettige vrijheidsberoving.“Bovendien heeft zij als Belgische onderdaan het recht naar haar land terug te keren, en is de overheid in dat kader verplicht haar reisdocumenten te bezorgen. Tenslotte gaan de belangen van haar kinderen boven alles, zij hebben een subjectief recht op bescherming door de Belgische staat.”

Onvergelijkbaar

Volgens de advocaat van de Belgische staat gaat de vergelijking met de repatriëring in juni niet op. “Dat ging toen om zes weeskinderen of kinderen die slachtoffer waren van een parentale ontvoering”, zei meester Alain Verriest. “De situatie op het terrein is nu ook anders, veel instabieler en onvoorspelbaarder. Bovendien zou eerst moeten vastgesteld worden of die kinderen wel van die moeder zijn en dus de Belgische nationaliteit hebben. Is er trouwens nog urgentie als de betrokkene al sinds februari 2018 in dat kamp verblijft?” De maatregelen die gevraagd worden, zijn volgens de advocaat van de staat ook niet voorlopig: “Eenmaal die documenten afgeleverd zijn of die mensen gerepatrieerd zijn, kan die situatie niet meer ongedaan gemaakt worden. De maatregelen die gevraagd worden, zijn ook maatregelen van consulaire bescherming en zijn geen subjectief recht.”