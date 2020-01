Syriëstrijder bedreigt voormalige minister van onderwijs: 5 jaar cel WHW

20 januari 2020

17u48 0 Brussel Een Brusselse Syriëstrijder is bij verstek veroordeeld tot 5 jaar cel. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de beklaagde, Soufian Defauwe, die terechtstond omdat hij de voormalige minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap, Marie-Martine Schyns (cdH) had bedreigd via een online bericht.

Defauwe is een vriend van Bilal Hadfi, een zelfmoordterrorist die zichzelf opblies bij de aanslagen in Parijs. Hadfi woonde in Laken en ging in Brussel naar school. Defauwe trok begin 2014 naar Syrië en sloot er zich aan bij Jabat Al-Nosra. Sinds 2018 is het onduidelijk waar hij zich bevindt.

Het federaal parket eiste in december 2019 5 jaar cel tegen de man voor de deelname aan activiteiten van een terroristische groepering. De Brusselse Syriëstrijder werd afgelopen donderdag bij verstek veroordeeld tot de maximumstraf, waarna de rechtbank zijn onmiddellijke aanhouding beval. Dat schrijft de Franstalige krant La Capitale en wordt bevestigd door de federaal parket.