Symbolische eerste steen nieuw administratief centrum Stad Brussel is gelegd JMBB

15 september 2020

15u32

Bron: Belga 0 Brussel Op de site van de voormalige Parking 58 herrijst momenteel BruCity, het fonkelnieuwe administratief centrum van de stad Brussel. Vandaag vond de symbolische eerstesteenlegging plaats.

“Binnen twee jaar moet het gebouw af zijn”, liet Brussels burgemeester Philippe Close (PS) vandaag verstaan op de symbolische eerstesteenlegging. Daarbij mochten de burgemeester en al zijn schepenen hun handafdrukken vereeuwigen in het beton.

De afbraakwerken van Parking 58 gingen in september 2018 van start. Vandaag, twee jaar later, worden de eerste betonnen structuren en de omvang van BruCity al goed zichtbaar. Binnen nog eens twee jaar moeten de Brusselaars er terechtkunnen om gebruik te maken van een administratief centrum dat volledig in het teken staat van de burger.

Toegankelijkheid

“De eerste indruk over onze dienstverlening moet meteen de goede zijn, want je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. De lat ligt dus hoog”, zegt stadssecretaris Luc Symoens. “Het wordt een open en dynamisch kantoorgebouw waar volledig digitaal gewerkt zal worden.”

Het nieuwe administratief centrum wordt gezien als een nieuwe verbinding tussen de voetgangerszone en de buurt rond Sint-Katelijne. 1.700 stadsambtenaren zullen onderdak vinden in BruCity, maar het besef is er al dat ook na de coronacrisis de realiteit anders zal blijven. “Het telewerken blijft daarbinnen een realiteit”, stelt burgemeester Close. “BruCity zal zorgen voor een betere toegankelijkheid waarin het contact met de stadsdiensten en het stadsbestuur wordt verbeterd. Het is de stap naar een stad 2.0.”

In het administratief centrum komt ook een nieuwe, ruimere collegezaal, waar Brusselaars en journalisten de Brusselse gemeenteraad kunnen volgen.