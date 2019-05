Sven Gatz (Open Vld): “Klap van Groen is harder dan gedacht” SZM

18u26 0 Brussel De grootste verliezende partij voor het Brussels Parlement is Open Vld. Ze zakken van vijf naar drie zetels en verliezen dus de titel van grootste Nederlandstalige partij in Brussel die ze de vier laatste verkiezingen hebben kunnen behouden. Lijsttrekker Guy Vanhengel wil (nog) geen commentaar geven over de verkiezingen.

Open Vld zakt van de eerste Nederlandstalige partij van Brussel naar de derde plaats, na N-VA. Ze verliezen in totaal ruim 10 procent van hun stemmen. De drie zetels zullen gaan naar Lijsttrekker Guy Vanhengel, Carla Dejonghe en huidig Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel, Sven Gatz.

“We moeten eerst een kritische analyse voeren en nagaan wat de voornaamste redenen zijn dat we verloren hebben,” zegt Gatz. “Na vier overwinningen moest dat ooit gebeuren, maar toch, we hadden niet gedacht dat de klap van Groen zo hard ging aankomen en we hadden ook niet gedacht dat N-VA ons zou voorbijsteken.” Gatz is wel tevreden over zijn persoonlijke resultaat. “Ik haal het dubbel van andere lijstduwers op Nederlandstalige lijsten. Ik denk dat ik in mijn gok geslaagd ben.”