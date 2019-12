Subsidie voor onderzoek naar zachte mobiliteit JCV

04 december 2019

09u14 0 Brussel Anderlecht gaat een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de zachte mobiliteit in de gemeente. Via het Fonds Bikes in Brussels van de Koning Boudewijnstichting krijgt de gemeente daar 120.000 euro voor.

De studie moet helpen om het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move om te zetten in beleid. Door het plan moeten er voor de verschillende wijken nieuwe circulatieplannen komen. Daardoor moet het doorgaand verkeer beperkt worden.

Dankzij dit bedrag kan de gemeente een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren voor de circulatieplannen voor Sint-Guido, Dapperheid en Kuregem. Zo moeten er op korte termijn maatregelen komen voor fietsers en voetgangers. “We zijn zeer tevreden dat we deze subsidies hebben verkregen. Het gewest wou het nodige doen, maar het is duidelijk dat deze ons slechts gedeeltelijk kon helpen met de concrete uitvoering. Het is de bedoeling om het doorgaand verkeer in onze wijken te vermijden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Ieder kind moet in onze gemeente op een veilige manier naar school kunnen fietsen”, zegt schepen van Mobiliteit Susanne Müller-Hübsch (Groen).