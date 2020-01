Stukje Mars en stukje Berlijnse Muur te koop: Kunstbeurs Brafa strijkt weer neer op Thurn & Taxis JCV

23 januari 2020

17u40 0 Brussel Vanaf zondag opent de internationale kunstbeurs Brafa opnieuw de deuren op de terreinen van Thurn & Taxis. Tussen de 133 respectabele galerijen die er hun werken laten bewonderen, zitten enkele opmerkelijke uitschieters. Ooit al een stukje steen vanop Mars, een tand van een T-Rex of de pet van Forrest Gump willen kopen?

Voor die en andere curiositeiten rep je je best naar de stand van Theatrum Mundi, een Italiaanse galerij uit Arezzo, vlakbij Firenze. De stand is een hutsepot van opvallende objecten, van Egyptische hiërogliefen tot een beentje van de lang uitgestorven Dodo. “De inspiratie komt van de kunst- en rariteitenkabinetten die vooral populair waren tussen de 16de en 18de eeuw”, zegt galerijhouder Luca Cableri. “Dat idee wouden we naar de moderne tijd verplaatsen, met een mengeling van kunst en populaire cultuur.”

Die kunst valt bij Theatrum Mundi best breed op te vatten. De galerij begon zijn leven als een verkoopplaats voor dinosaurusskeletten en fossielen. Iets wat aan de stand te zien is. Zo kan je er botten zien van een baby-Camarasaurus. Een reus die 18 meter lang kon worden en honderden miljoenen jaren gelden over de aardbol zwierf. De echte blikvanger is echter een stukje steen van de planeet Mars. “Een uniek exemplaar, want het is een van de weinige die in private handen is”, zegt Cableri. Wie eigenaar wil zijn van het unieke stuk, moet wel diep in de buidel tasten. Het stuk heeft een geschatte waarde van... een miljoen euro. Niet slecht voor een stukje basalt dat net geen 2 kilogram weegt.

Iets meer bij prijs zijn de ‘populaire’ stukken van de galerij: een van de toverstaven van Harry Potter uit de film ‘Harry Potter and the prisoner of Azkaban’, een pet van het personage Forrest Gump uit de gelijknamige film of de klauwen van superheld Wolverine. Toch blijft de lage prijs hier zeer relatief. “De staf van Harry Potter wordt bijvoorbeeld geschat op zo’n 24.000 euro”, zegt Cableri.

Berlijnse muur

Theatrum Mundi is niet de enige blikvanger op de beurs. Dit jaar worden er vijf originele stukken van de Berlijnse muur geveild voor het goede doel. “We hebben net het jubileum van de val van de Muur gehad, vandaar het idee”, zegt Christian Vrouyr, secretaris-generaal van Brafa. “Het leek ons ook interessant om die muur, die symbool is van lijden, van afzondering en van segregatie, om die een nieuw leven in te blazen en iets te brengen wat helemaal de andere richting in gaat. Namelijk het helpen van vzw’s en mensen die lijden.”

Bieden op een van de stukken Berlijnse Muur start aan 15.000 euro, maar de kans dat je voor die prijs en stuk binnen haalt is zeer klein. De opbrengst gaat integraal naar de organisaties Kom op tegen Kanker, Télévie, Hart voor Handicap, CAP48 en het Museum Kunst & Geschiedenis.

Rariteiten daar gelaten is Brafa vooral een Kunstbeurs die al aan zijn 65ste editie toe is. 50 Belgische en 83 internationale galeriehouders stellen samen 10 tot 15.000 kunstvoorwerpen van de hoogste kwaliteit tentoon. “Je kan het zien als een bezoek aan een zeer goed en geverarieerd museum”, besluit Vrouyr.