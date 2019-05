Studio onbewoonbaar na keukenbrand DBS

25 mei 2019

09u25 0 Brussel Aan de Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek heeft vrijdagnamiddag een brand gewoed op de 27ste verdieping van een flatgebouw. Een studio is tijdelijk onbewoonbaar maar niemand raakte gewond.

Het vuur brak uit in de keuken van de studio, waar een kookplaat oververhit was geraakt en zo de keukenmeubelen had doen ontvlammen. De brandweer snelde ter plaatse met 25 brandweerlui en had het vuur snel onder controle, maar de studio is wel minstens tijdelijk onbewoonbaar. Een evacuatie van het hele flatgebouw bleek niet nodig en gewonden vielen er niet.