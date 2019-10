Students For Climate en Gele Hesjes betogen samen tegen politiegeweld SHVM

16 oktober 2019

08u58 1 Brussel De twee groepen kondigen aan dat ze op maandag 21 oktober samen zullen betogen tegen politiegeweld onder de naam ‘United Against Police Violence’. De aanleiding hiervan is zowel het geweld dat gebruikt werd tijdens de manifestatie van Extinction Rebellion, maar ook de aanhouding van enkele Gele Hesjes tijdens de betoging op verkiezingsdag.

Na de klimaatbetoging van zaterdag 12 oktober ontstond er heel wat commotie rond de harde aanpak van de politie en kwamen allerlei verhalen naar boven. Om die reden willen zowel Students For Climate als Gele Hesjes protesteren. Daarnaast is ook 26 mei een goede reden voor hen. Daarbij werden zo’n 350 Gele Hesjes opgepakt en zou er ook politiegeweld gebruikt zijn.

Banalisering

Volgens de organisator van het event werd er afgelopen zaterdag extreem en onaanvaardbaar politiegeweld gebruikt. “Desondanks is politiegeweld geen nieuw fenomeen in België, vele minderheden zijn dagelijks het slachtoffer van politiegeweld”, klinkt het. “Het wordt tijd dat er een einde aan komt! Na zulke repressie, moeten we onze stem laten horen! De banalisering van politiegeweld is enorm verontrustend. Deze situatie mag niet voortduren, we moeten hier op antwoorden en onze situatie visualiseren.”

De groepen willen verzamelen aan het stadhuis van Brussel, waar op dat moment de volgende plenaire zitting plaatsvindt. De organisator meent dat het gaat om een statische, pacifistische demonstratie en dat er getuigenissen en speeches op het programma staan.

Er werd reeds een aanvraag ingediend, maar of de burgemeester de betoging zal laten doorgaan, is nog niet bekend.