Students For Climate delen fruit en groenten uit voor ander landbouwmodel JCV

24 september 2019

15u00 0 Brussel Leden van de actiegroep Students For Climate hebben woensdag gratis groenten en fruit uitgedeeld voor het Vlaamse ministerie van Landbouw in Schaarbeek. Zo vragen ze om een ander landbouwmodel, dat de nadruk legt op lokale productie.

Met de actie willen de studenten een alternatief vragen voor industriële landbouw. “Ons voedselsysteem werkt niet”, zegt Cato Van Den Kerchove van Students for Climate. “Grootschalige industriële landbouw is het probleem. Lokale en duurzame landbouw is de oplossing. De volgende regering moet ons helpen bij de transitie, in het belang van onze toekomst.”

Students for Climate en hun partners willen dat landbouwsubsidies voortaan vooral naar kleinschalige boeren gaan en dat er een plafond komt op de subsidies.