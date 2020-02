Studentenfeestje in Brussel loopt uit de hand: studenten gooien jeneverflessen naar security,

politie zet traangas in SHVM

11 februari 2020

23u49 2 Brussel De lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene heeft maandagavond noodgedwongen een ‘dagdisco’ van studentenclub Bruxellas stilgelegd. Dat deed ze nadat er verschillende meldingen binnenkwamen over studenten die lege glazen flessen naar de security ter plaatse gooiden en de hulpdiensten verschillende keren ter plaatse moesten afzakken voor dronken studenten. De politie zette uiteindelijk traangas in.

Maandag vond het studentenevenement ‘Dagdisco Bruxellas Jeneverpullinge’ plaats in club Bazaar in Brussel. Bedoeling van het event was om vanaf 14.30 uur tot middernacht stevig te feesten.

Maar het feestje eindigde in mineur. Om 18.30 uur kreeg de politie haar eerste oproep binnen betreffende een student die ziek was geworden. Nog geen half uur later ontving de politie haar tweede melding, ditmaal van een aantal buurtbewoners en passanten die het hadden over “zeer dronken studenten” en “mensen die dronken op de grond liggen.” “Op vraag van de politie werden vervolgens meerdere ambulances uitgestuurd voor personen in verregaande toestand van dronkenschap”, klinkt het.

Er ontstaat chaos, onze ogen stonden in brand. Afschuwelijk. Iedereen is elkaar kwijt, veel chaos en iedereen wil weg daar. (Niet mijn filmpjes) pic.twitter.com/lrloDxrTWZ SofieCoens(@ SofieCoens) link

Om 20 uur alarmeerde nog iemand anders opnieuw de politie. Volgens de getuige gooiden verschillende studenten lege flessen jenever naar de veiligheidsagenten ter plaatse. Bij aankomst van de politie, stonden zo’n 250 studenten buiten. “Uiteraard werden we er niet goed onthaald”, aldus de lokale politie. “Het was de organisator zelf die besliste dat het genoeg was geweest en dat het feestje stilgelegd moest worden.”

Ongenoegen op social media

Maar dat plan liep niet van een leien dakje. Aangezien enkele studenten weerstand boden, zagen de agenten ter plaatse zich genoodzaakt traangas te gebruiken, iets wat heel wat studenten tegen de borst stoot. “Dit is schandalig”, schreef de studentenvereniging neer op sociale media.

Ook andere betrokkenen uitten hun ongenoegen op sociale media. Verder was de vereniging niet beschikbaar voor commentaar. Bruxellas is een Brusselse studentenclub bestaande uit mannelijke studenten aan de HUB.