Studentenclub reageert na uit de hand gelopen feestje: "Vrouwelijke studenten geslagen en jongen gebeten door politiehond"

12 februari 2020

15u02 2 Brussel Het politieoptreden tijdens het dagdiscofeestje van studentenclub Bruxellas heeft heel wat ophef veroorzaakt bij de club in kwestie en andere aanwezige studenten. De politie legde het feestje stil nadat het aanwezige bewakingsteam bekogeld werd met glazen flessen. Daarnaast diende de politie meerdere ambulances uit te sturen voor studenten in “verregaande dronken toestand.” Maar volgens een lid van de club was er geen reden om het feestje stil te leggen, en trad de politie naar eigen zeggen agressief op tegen de studenten.

Afgelopen maandag organiseerde de Brusselse HUB-studentenclub Bruxellas een ‘dagdisco’ in club Bazaar, van 14.30 uur tot middernacht. Het feestje eindigde echter in mineur. Om 18.30 uur kreeg de politie haar eerste oproep binnen over een student die ziek was geworden. Nog geen half uur later kwam er een tweede melding, ditmaal van een aantal buurtbewoners en passanten die het hadden over ‘zeer dronken studenten’ en ‘mensen die dronken op de grond liggen.’ “Op vraag van de politie werden vervolgens meerdere ambulances uitgestuurd voor mensen in verregaande toestand van dronkenschap”, klinkt het bij de politie.

Niet meer onder controle

Rond 19.30 uur ontving de politie alweer een melding. Dit keer kwam de oproep van het aanwezige bewakingsteam met de melding dat de beveiligingsagenten bekogeld werden met lege flessen jenever. Meteen kwam een politieploeg ter plaatse, die een tijdje later om versterking vroeg. “Onze mensen hebben vervolgens de organisator aangesproken”, zegt Ilse Van De Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. “Hij vertelde ons dat hij de zaak niet meer onder controle had en dat de muziek stilgelegd moest worden. En daar is het fout gelopen. De mensen die zich toen in de zaal bevonden, gingen niet akkoord met die beslissing. De studenten die buiten waren, werden door ons geïnformeerd, in twee talen. Toch werd er geen gevolg gegeven aan onze boodschap. Op een bepaald moment ontstond er een schermutseling en zagen we ons genoodzaakt traangas in te zetten om iedereen uit elkaar te drijven.”

Plastic bekertjes

Een lid van de studentenclub ontkent die versie van de feiten en beweert dat het politieoptreden niet gegrond was. “De agenten waren uitsluitend Franstalig, wat de communicatie tussen hen en onze studenten niet ten goede kwam”, beweert hij. “De reden voor hun aanwezigheid is voor ons nog steeds onbekend. Daarnaast lijkt het ons onwaarschijnlijk dat studenten glazen flessen naar de security hebben gegooid, aangezien alle drank in plastic bekertjes werd geserveerd en er een verbod gold om glazen flessen mee naar buiten te nemen.”

“De agenten betraden de zaal op een agressieve manier”, gaat hij verder. “Ze verzochten ons om de muziek stil te leggen, wat ook meteen gebeurde. De aanwezigen werden vervolgens zonder verdere verwittiging fysiek de zaal uitgezet. Ze kregen zelfs de kans niet om hun jassen en andere bezittingen nog op te halen bij de vestiaire, wat uiteraard voor verontwaardiging zorgde.”

Ze gebruikten pepperspray, deelden klappen uit en zetten hun politiehonden meteen in. Er was nochtans op geen enkel ogenblik enige bedreiging. Minstens vijftig studenten zijn getroffen door dit - in onze ogen volledig disproportioneel - politieoptreden. Student

Slagen

“Hoewel er vanuit de feestvierders geen enkele agressie of weerspannigheid was, trad de politie meteen hardhandig op. Ze gebruikten pepperspray, deelden klappen uit en zetten hun politiehonden meteen in. Er was nochtans op geen enkel ogenblik enige bedreiging. Minstens vijftig studenten zijn getroffen door dit - in onze ogen volledig disproportioneel - politieoptreden. Tientallen mensen kregen pepperspray in de mond en ogen, er werden meerdere slagen uitgedeeld aan vrouwelijke studenten en minstens één student moest hechtingen krijgen na een beet van een politiehond.”

Geïsoleerd gedrag

“Geen van de aanwezigen had de bedoeling om tumult te veroorzaken of in een dergelijke geweldsituatie te belanden”, meent de student. “Mogelijks hebben de security en de politie aanstoot genomen aan het geïsoleerde gedrag van enkelingen buiten, maar dit verantwoordt nog steeds de manier van aanpak van de ordediensten niet.”

Wanneer ons zicht zich herstelde, zagen we een en al chaos in de straat. We maakten ons daarna snel uit de voeten Student

Chaos

“Politieoptreden tegen mensen die glazen flessen gooien en waarvoor de ambulance meerdere malen moet uitrukken, is op zijn plaats”, reageert een andere student die die avond ter plaatse was. “Wat echter wel schandalig was, was het hardhandig optreden van de politie tegen àlle bezoekers. Mijn vrienden en ik stonden op het moment van de eerste feiten in de zaal. Plots moest iedereen de zaal verlaten en mochten we onze jas, waarin onze kotsleutel stak, niet uit de vestiaire halen. Eenmaal aan de uitgang kregen we zonder aanleiding pepperspray in onze ogen, hoewel we ons zeer meegaand opstelden. Hierdoor werd ons zicht volledig belemmerd. Wanneer ons zicht zich herstelde, zagen we een en al chaos in de straat. We maakten ons daarna snel uit de voeten.”

Klachten

De studentenclub diende nog geen klacht in. “We wachten het verdere verloop af”, aldus de vereniging. Wel zouden volgens een andere student verschillende boze studenten en ouders online klacht hebben ingediend bij de politie.

De politie zelf is nog niet op de hoogte van die klachten. “De hele interventie wordt intern nog volledig herbekeken om de precieze omstandigheden te achterhalen.”

De KU Leuven, die de Hogeschool-Universiteit Brussel opleidingen biedt, bekijkt momenteel de zaak en welke maatregelen er zullen worden ingevoerd.