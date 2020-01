Studenten kunnen nachtje door blokken brij Brik JCV

08 januari 2020

11u47 0 Brussel Studerende nachtraven kunnen op 13 januari terecht in het gebouw van Brik, de servicedesk voor studenten in Brussel. Die gooien de hele nacht de deuren open in hun studeerruimte.

Brik voorziet tijdens de blok sowieso meerdere studeerruimtes voor blokkende studenten, maar die sluiten ten laatste om 23 uur. “We kregen al van verschillende studenten de vraag of het niet mogelijk was om later open te blijven”, zegt Marieke Naessens van Brik. “Vandaar het idee om de hele nacht open te blijven. Het gaat eerder om een test om te zien was de respons is. Zo kunnen we onderzoeken of er vraag is naar nachtelijke blokruimte.”

Voorlopig schreven al een dertiental studenten zich in. Zij kunnen terecht in het gebouw van Brik in de Zavelput. De ‘Night at the Study Spaces’ start op 13 januari om 21 uur ’s avonds en gaat door tot 9 uur ’s ochtends. Voorlopig is er ruimte voor 20 studenten, maar als de vraag groot is, voorzien we meer plaatsen”, zegt Naessens. “De inschrijvingen die we nu al hebben, kwamen er zonder reclame te maken, dus we wachten af.”

Wie wil meedoen, moet zich op voorhand inschrijven via de website van Brik. Elk uur wordt er gezorgd voor een ontspannende activiteit of een gezonde snack, gaande van een nachtwandeling tot een powerontbijt. Voor wie toch even een dutje wil doen, staan er enkele bedjes klaar.