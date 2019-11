Studente ULB: “Valse taxichauffeur heeft me ontvoerd en verkracht” SHVM

04 november 2019

10u49 0 Elsene Een studente van de ULB werd naar eigen zeggen zaterdagavond in Elsene ontvoerd en verkracht door een zogenaamde taxichauffeur van taxibedrijf Collecto. Dat schrijft ze op de Facebookpagina van ‘ULB Confessions’.

“Hallo allemaal, ik wil graag een pijnlijke ervaring dat ik gisterenavond heb meegemaakt met jullie delen”, begint het slachtoffer haar verhaal. “Zaterdag kwam ik terug van een studentendoop en was lichtjes aangeschoten. Onderweg naar huis stopte een man met zijn wagen. Hij beweerde dat hij een taxichauffeur was en dat hij me naar huis zou brengen. Vervolgens ontvoerde hij me en heeft hij me verkracht en verwond.”

Het slachtoffer deelt ook een beschrijving van de dader mee. “Op het moment van de feiten droeg hij een uniform van het Stib. Hij had een Noord-Afrikaans accent en reed met een grijze Citroën”, verklaart ze.

Volgens de studente hangt de dader rond in de buurt van danscafé La Jefke in Elsene, gelegen in de Triomflaan, en houdt hij er dronken meisjes in de gaten. “Je denkt altijd dat het je nooit zal overkomen, maar niets is minder waar. Pas goed op jezelf!”

Na de feiten diende het meisje klacht in bij de Brusselse politie, die momenteel samen met het parket van Brussel de zaak onderzoekt. Het bericht werd intussen al zo’n 2.100 keer gedeeld.