Studente Ilona: “Op het nippertje ontsnapt aan verkrachting in Jubelpark” SHVM

07 november 2019

08u26 0 Brussel Een jonge vrouw uit Brussel is naar eigen zeggen maandagochtend rond 07.30 uur bijna verkracht in het Jubelpark. Het slachtoffer ging er joggen toen een man op haar sprong en haar betastte. De politie is een onderzoek gestart.

“Het was een zeer rustige ochtend”, begint Ilona, een rechtenstudente aan de ULB. “Na 500 meter lopen, voelde ik dat iemand me aan het volgen was, waarop ik me omdraaide om hem te zien. De man liet zo’n vijf meter afstand tussen ons. Hij was klassiek gekleed. Nog geen tien seconden later stond hij bij me en vroeg me iets, maar aangezien ik naar een podcast aan het luisteren was via mijn gsm, verstond ik hem niet. Ik vroeg hem vervolgens om zijn vraag te herhalen en hij zei me dat hij op zoek was naar het station. Ik vond dat hij zich vreemd gedroeg aangezien hij vaak glimlachte. Een ongemakkelijk gevoel overviel me waarop ik besloot om mijn loopsessie verder te zetten.”

Maar die kans zou Ilona niet krijgen. “Een seconde later duwde hij me tegen de grond. Meteen wist ik wat er aan het gebeuren was. Om zo snel mogelijk aandacht te kunnen trekken van andere mensen, begon ik te schreeuwen. Ondertussen had de man zich op mij gelegd. Om van m’n geschreeuw af te raken, duwde hij zijn hand op mijn mond en probeerde hij mijn broek naar beneden te trekken. Op die manier raakten we verwikkeld in een soort van worstelwedstrijd. Een vrouw in het park merkte het voorval op en de man nam de benen. Ik ben dus op het nippertje ontsnapt aan een verkrachting.”

Krav Maga

Ilona was zwaar onder de indruk van het hele gebeuren en belde meteen haar vader op. “Mijn eerste wens was om naar de politie van Etterbeek te gaan, die me trouwens zeer professioneel heeft behandeld. Daarna reden we naar het ziekenhuis van Saint-Pierre, waar ik terecht kon bij een centrum voor slachtoffers van seksueel misbruik. Een dag later heb ik een psycholoog bezocht om het incident te kunnen verwerken en heb ik besloten om Krav Maga, een verdedigingssport, te volgen met enkele vriendinnen.”

Volgens Ilona zal het tijd kosten om de ervaring te verwerken. “Sinds maandagochtend ben ik nog een keer gaan wandelen in het park met mijn vader en mijn hond. Momenteel durf ik nog niet alleen gaan joggen, maar aangezien ik het graag doe, loopt een vriendin met me mee.”

“Het incident heeft me zeer wantrouwig gemaakt tegenover mannen. Iedere keer ik alleen over straat loop en ik een man zie, begint m’n hart al te kloppen. Maar ik weet dat dat gevoel ooit weer zal verdwijnen.”

Taboe

“Ik vind het zeer belangrijk om mijn ervaring te delen, omdat ik weet dat veel slachtoffers zulke incidenten niet durven aangeven. Het is voor sommige mensen nog een taboe. Hopelijk kan ik die taboesfeer een beetje doorbreken.”