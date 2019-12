Studente helpt gezinnen omgaan met meertaligheid: “Voor 60 procent van Brusselse kinderen is dit de realiteit” JCV

13 december 2019

16u03 1 Brussel Thuis twee, drie of zelfs vier talen spreken, dat zorgt in sommige Brusselse gezinnen voor problemen. Daarom ontwikkelde studente Julie van der Schaaf een systeem met kaartjes waarmee gezinnen hun taalproblemen bespreekbaar maken. Ze kreeg daarvoor een nominatie voor de de Klasseprijs, een onderdeel van de Vlaamse Scriptieprijs.

Het kaartjessysteem maakte deel uit van van der Schaafs bachelorproef in de opleiding Gezinswetenschappen aan Odisee-hogeschool. Met de kaartjes probeert ze de pijnpunten die meertaligheid naar boven brengt bespreekbaar maken. “In mijn casus heb ik het gezin van Yasmina onderzocht”, zegt ze. “Zij sprak Nederlands met haar moeder, terwijl haar vader Frans en berbers sprak. De ouders spraken onderling dan weer Arabisch. Dat leidde tot wrijvingen waarbij Yasmina zich afzette tegen het Frans van haar vader en de mama moest tolken. Dat soort spanningen komt soms voor bij meertalige gezinnen.”

Van der Schaaf merkt dat ook in haar eigen gezin. “Ik ben Nederlands en mijn man Spanjaard”, zegt ze. “Met de kinderen spreek ik Nederlands en mijn man Spaans, terwijl we met elkaar Frans spreken omdat we elkaar in die taal hebben leren kennen. Je kan zien dat het zo al snel ingewikkeld kan worden binnen een gezin.

Bespreekbaar

De gesprekskaartjes die van der Schaaf ontwikkelde, moeten dat bespreekbaar maken. Ze vragen bijvoorbeeld welke taal de kinderen graag spreken en waarom. “Ik heb een achtergrond in het theater en daar wordt dat soort hulpmiddelen vaker gebruikt”, zegt van der Schaaf. “Het is natuurlijk maar een klein gebaar, maar meertaligheid bespreekbaar maken binnen het gezin is een eerste stap. Ook al gaat men daar binnen het onderwijs soms nog wat verkrampt mee om.”

Positief omgaan met meertaligheid is ook nodig, vindt van der Schaaf. “Men focust vanuit de overheid op de ‘nuttige’ talen: Nederlands, Frans en Engels”, zegt ze. “Maar als je goed omgaat met de thuistalen, dan heeft dat ook een goed effect op de andere. De thuistaal maakt deel uit van iemands identiteit, die kan je niet zomaar negeren. ”

Voor veel kinderen in Brussel is meertaligheid de realiteit. “Je spreek al snel over 60 procent van de kinderen”, zegt ze. “Waar mijn kinderen naar school gaan, in Sint-Gillis, is dit bijna voor elk kind zo. Al die talen staan niet op zichzelf, maar die staan met elkaar in verbinding. Als je dus werkt aan een thuistaal, heeft dat meteen goede gevolgen voor je Nederlands of Frans.”

De kaartjes kunnen niet alleen door gezinnen worden gebruikt. Verschillende soorten hulpverleners, leerkrachten, CLB-medewerkers, huisartsen of therapeuten kunnen er ook mee aan de slag.