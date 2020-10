Student plundert kledingzaak na Black Lives Matter-betoging: “Werd meegezogen door de massa” Wouter Hertogs

06 oktober 2020

17u27 0 Brussel Een 23-jarige man riskeert 12 maanden cel voor het plunderen van een winkel na de Black Lives Matters -betoging van begin juni. De twintiger werd door een agent in burger op heterdaad betrapt.

Op 7 juni vond op het Poelaertplein in Brussel een betoging tegen racisme en politiegeweld plaats, naar aanleiding van de dood van George Floyd bij een arrestatie in de Verenigde Staten. De betoging, waaraan naar schatting 10.000 mensen deelnamen, verliep zonder problemen, maar mondde nadien wel uit in geweld en rellen. Her en der werden ook winkels geplunderd en de politie pakte maar liefst 239 mensen op. Een van hen was de 23-jarige O.D. Een agent in burger betrapte hem op heterdaad toen hij deelnam aan het plunderen van een kledingzaak. De man had talloze handtassen en portefeuilles in zijn handen en stond klaar om de winkel te verlaten toen hij staande gehouden werd. “Ik werd meegezogen door de massa”, klonk het in zijn eerste verhoor. Naar de rechtbank kwam hij niet in persoon omdat hij schrik had voor de persaandacht.

“Meneer is student business management. Hij had beter moeten weten. Zijn uitleg raakt dan ook kant noch wal”, aldus het parket. “Een strenge straf is nodig om dergelijke gedrag te beteugelen. Ik vorder 12 maanden cel of - als meneer hiermee instemt - een werkstraf van 150 uur.”

Zijn advocaat vroeg om de opschorting. “Alle waren zijn terugbezorgd. Hij heeft een blanco strafregister en wil dat zo houden”, pleitte hij. Uitspraak op 3 november.