Stripmuseum blaast 30 kaarsjes uit WHW

06 oktober 2019

19u31 0 Brussel Hoera! een Brussels begrip heeft dit weekend 30 kaarsjes uitgeblazen. In het unieke art nouveau-pand van Victor Horta aan de Zandstraat, waar het museum huist, werd een heel weekend gevierd oor onder andere Kuifje, Lucky Luke en de Smurfen.

Het Stripmuseum is voor al wie Brussel bezoekt een ‘must’ in het hartje van de stad. Sinds 1989 is het Stripmuseum een van de bekendste attracties van Brussel. Jaarlijks ontdekken meer dan 200.000 bezoekers, individueel of in groep, de vaste en tijdelijke tentoonstellingen in het unieke art nouveau-pand van Victor Horta. Al 30 jaar richt het museum de spots op de auteurs en de helden van de Negende Kunst.Aan de hand van permanente tentoonstellingen – die regelmatig vernieuwd worden – en een afwisselend programma van tijdelijke exposities kan je er als bezoeker kennismaken met de talrijke facetten van het stripverhaal. Dit weekend konden kinderen zelf hun strip maken of kijken hoe een echte striptekenaar het deed.