Stripfestival van Jette brengt eerbetoon aan Merho SZM

22 augustus 2019

19u11 0 Brussel Het Stripfestival in Jette brengt dit jaar een eerbetoon aan stripauteur Merho, de geestelijke vader van De Kiekeboes. De Jetse Verzamelaarskring zette, op woensdag 21 augustus om 20 uur, Merho al in de bloemetjes, maar ook fans en lezers kunnen zelf tijdens het stripfestival, zaterdag, een gesigneerde strip meenemen.

De 14de editie van het Stripfestival in Jette is een eerbetoon aan Robert Merhottein of Merho, de bezieler van De Kiekeboes. Merho, al decennia lang de meest succesvolle stripauteur in België, werd 70 jaar en de Jetse Verzamelaarskring vond dat dit ook in Jette gevierd moest worden. De reeks De Kiekeboes, nummer een in Vlaanderen en de spin-off reeks Fanny K. uitgegeven in de twee landstalen zijn goed voor een gemiddelde van 90.000 exemplaren per jaar.

Merho is ook de eerste Vlaamse auteur aan wie de verzamelaarskring hulde brengt. Tot nu waren het Brusselse of Franstalige auteurs. Het rijtje Jetse laureaten is prestigieus met o.a. auteurs Roba, Jacques Martin, Attanasio, Walthery, Gos en meer. Nochtans staat de Jetse Verzameleraaskring er op dat alle laureaten een band hebben met Jette of de Jetse stripwereld. En dat is ook zo bij Merho, die in Brussel beeldende kunsten volgde in Sint-Lukas maar die ook de peter is van de Jetse striphelden: de ketjes “Stam & Pilou”(1999-2019), van De Marck & De Wulf.

Hommagetrofee

De Jetse Verzamelaarskring verwelkomde hem dus woensdagavond al met een hommage trofee in de abdij van Dielegem. Die huldeavond was ook de officiële opening en vernissage van “De Kiekeboes-expo”, met originele platen en veel collector-items. Daarnaast kregen de genodigden traditiegetrouw een exclusieve door Merho gesigneerde en genummerde ex-libris van “De Kiekeboes te Jette”.

“Door deze hulde aan het boegbeeld van de Vlaamse strip wenst de Jetse Verzamelaarskring het tweetalige karakter van het festival te benadrukken”, zegt Marc Daniels, medeorganisator en artistiek verantwoordelijke van de Jetse Verzamelaarskring. “Jaarlijks zijn er zowel Franstalige als Nederlandstalige auteurs aanwezig op de signeersessies en is onze communicatie steevast tweetalig. Ons Stripfestival Jette mag dan ook aanzien worden als het enige echte tweetalige stripfestival van België, de naam waardig.”

Stripfestival

Merho ontving de trofee met beide handen en zal zelf ook op het Stripfestival aanwezig zijn, waar twee exclusieve genummerde en gesigneerde albums (één in het Nederlands en één in het Frans), voorzien van een exclusieve ex-libris, voorgesteld zullen worden. Naast Merho zullen er ook andere auteurs aanwezig zijn zoals bijvoorbeeld Ducaju, Gosselin, De Marck & De Wulf, Van Bael, Tibo, Ersel, De Vuyst & Sunaert, Walthéry, Gos, Papazoglakis, Dagnino, Krings, Renier, Van Linthout, Malik, Di Sano en signore Dino Attanasio (94 jaar).