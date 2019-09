Stripfeest laat zijn ballonnen weer op JCV

12 september 2019

12u18 0 Brussel Vanaf vrijdagmorgen palmt het stripfeest de buurt rond het Warandepark opnieuw in. Stripliefhebbers kunnen tot zondag deelnemen aan tentoonstellingen, workshops en signeersessies. Zondag is er dan de traditionele ballonnenparade.

Elk jaar opnieuw kan het Stripfeest rekenen op meer dan 100.000 bezoekers en zo’n 300 auteurs. Hoogtepunt is naar goede gewoonte de Balloon’s Day Parade op zondag. De ballonnen van de stripfiguren worden vanaf 10 uur opgeblazen op het Paleizenplein en trekken daarna door de stad.

Het festival opent dit jaar al op vrijdag om 10 uur. Er zijn die dag dan ook heel wat activiteiten voor scholen voorzien. In het Internationaal Paviljoen in het Warandepark, kan je dan weer bekijken wat er in het buitenland beweegt op stripgebied.

Voor de liefhebbers van ‘Billie&Bollie’ is er in het Stripmuseum in de Zandstraat een tentoonstelling over de reeks en het werk van Brusselaar Jean Roba, die de reeks tekende. Het bekende 2CV’tje van de familie krijgt ook een plaats in de ballonnenparade. In hetzelfde museum kan je ook gaan kijken naar de expo ‘Robbedoes en Brussel tijdens de Bezetting’, het tijdschrift met dezelfde naam werd immers opgeschort door de Duitsers wegens verzet.

In het BELvue museum wordt er ook teruggeblikt op de tweede wereldoorlog met de tentoonstelling ‘Kinderen in het Verzet’. Deze tentoonstelling is speciaal aan gepast voor een publiek van 8 tot 12 jaar oud. Kinderen kunnen er deelnemen aan een schattenjacht. Daarbij moeten ze geheime missie oplossen en een geallieerde piloot weer naar Engeland helpen.

Op de drie dagen worden er ook rondleidingen voorzien langs de stripmuren van Brussel.

Alle informatie en het programma zijn terug te vinden op de website van het Stripfeest.