Stripfeest gaat van start in spectaculair decor van Gare Maritime JMBB

11 september 2020

10u57 1 Brussel Vanaf vandaag kunnen stripfanaten tien dagen lang terecht in de Gare Maritime van Tour & Taxis voor het Stripfeest. De door het virus gestripte editie moet het dit jaar hebben van een uitgekiend stripparcours, een heuse ‘Strip Experience’. Komen onder andere aan bod: jonge Brusselse auteurs, klassiekers als Suske en Wiske; Dokus en Guust Flater, Koreaanse webtoons, en een op Greta Thunberg gestoelde hedendaagse heldin.

De Gare Maritime is de grootste houten indoorconstructie van Europa, weet Jeroen Roppe van Visit Brussels. “Het is weliswaar een stripfeest in coronaversie: het zal onmogelijk zijn om de klassieke honderdduizend bezoekers te ontvangen”, geeft hij aan. Het aantal bezoekers is beperkt tot 350 personen en de auteurs en uitgeverijen slaan hun tenten voor signeersessies dit jaar niet op het Stripfeest zelf op, maar verspreid over de stad.

Onderweg stoten we onder andere op het laboratorium van Professor Barabas en de reuzenballon van ‘s lands bekendste stripduo, de wereld van Yakari, de alternatieve beelden van jonge Brusselse auteurs, een AT-AT van zes meter hoog rechtstreeks geplukt uit Star Wars, de klasruimte van Dokus en het lichtjes onwerkelijke kantoor van Guust Flater.

Ook te vinden en route: Koreaanse webtoons, ofwel digitale strips. “Webtoons zijn cartoons op het web, een nieuwe vorm van strips”, legt Hyeyeon Park van het Koreaans Cultureel Centrum uit. “We tonen de geschiedenis en de hele evolutie van de webtoons, want de mengvorm heeft bijvoorbeeld heel wat betekend voor de wereld van film en televisie.” Zo zijn er op schermen Koreaanse series en films te zien die gemaakt zijn op basis van webtoons.

Stadstuintjes

Aan het einde van de striptocht wachten de moestuinen van ‘Yasmina’, het debuut van striptekenaar Wauter Mannaert. “Yasmina is een stadsmeisje vol energie en engagement. Ze is twaalf jaar en bezeten van koken: omdat ze alleen met haar vader woont, neemt zij het kookwerk voor haar rekening. Daarvoor krijgt ze de hulp van twee stadstuinieren,” vertelt Mannaert. De moestuinen krijgen te maken met een bad farmer, een aardappelproducent die de stadstuintjes platgooit en er genetisch gemanipuleerde aardappelen begint te telen. In een ander hoofdstuk probeert Yasmina haar klasgenoten te overtuigen van het belang van goed en gezond eten. “Het is gestoeld op de schoolstakingen van Greta Thunberg en de mode van stadstuinieren. Die onderwerpen fascineren mij, en ik vind ecologie in de stad een mooi decor dat toevallig aan het opkomen was toen ik op dit idee kwam. Ondertussen is het idee ingeburgerd, maar zo'n tien jaar terug was dat nog niet het geval. Er zit nu een maatschappelijke context achter die stadstuintjes.”

Voor Mannaert betekent het stekje op het Stripfeest tegelijkertijd de start van de Yasmina-reeks en een cirkel die rond is. “Hier in deze buurt van Tour & Taxis was het jarenlang een stadswildernis, een ruïne, waar ik met jongeren werkte. Hier is het idee voor Yasmina dan ook deels ontstaan, want hier in de buurt heb ik de eerste stadstuintjes gezien.”

Dit jaar vindt het Stripfeest plaats van 11 tot en met 20 september in Tour & Taxis (Gare Maritime). Reserveren is verplicht.