Streetartiesten verfraaien tunnelkokers Simonis SRB

03 oktober 2020

13u26 0 Brussel Jonge kunstenaars hebben de tunnelkokers aan het metrostation Simonis in Jette verfraaid met tekeningen. De schilderingen zijn 's nachts aangebracht.

Na een projectoproep in de lente voor jonge streetart-artiesten en een stemming door het grote publiek, hebben de laureaten de voorbije weken hun verfraaiingsproject voor tunnelkokers van (pre)metrostation Siomonis uitgevoerd. Het gaat om hellingen waarlangs de trams tussen boven- en ondergrond kunnen rijden aan de Jetselaan en de Vrijheidslaan.

Tal van kunstenaars hebben gereageerd: er werden 33 projecten ingediend. Na een selectie door een expertencomité en een publieksstemming - met 4.500 stemmen uitgebracht door omwonenden en gebruikers - viel de uiteindelijke keuze op het project van collectief TAVU x LOUVES voor de tunnelkoker op de Jetselaan en op dat van kunstenaars Aline Quertin en Rocio Alvarez voor de tunnelkoker op de Vrijheidslaan.

Rocio Alvarez en Aline Quertain : “De tunnelkoker is een soort snijlijn in de bodem en dit gaf ons zin om de verbeelding van het publiek aan te spreken door een voorstel te doen van wat zich onder het Elisabethpark zou kunnen bevinden. Zo kregen we het idee om op de linkerkant een galerij te tonen waarin zich verschillende dieren bevinden. Het is een voorstelling van dieren die we, met een beetje verbeelding, zouden kunnen tegenkomen in het park. De bomen er vlak boven maken deel uit van deze compositie.”

Tavu x Louves: “Met dit project wilden we het belang van de verschillende gezichtspunten en de blik van elk individu benadrukken. Afhankelijk van waar de kijker zich bevindt of hoe verder hij vordert in de tunnel, krijgt hij een ander blikveld”