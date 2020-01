Streetart van Bonom aan ingang Reyerstunnels is af JCV

13 januari 2020

18u39 0 Brussel Het graffitikunstwerk van straatartiest Bonom aan de ingang van de Reyerstunnels is af. Met de verlichting op zijn plaats is het werk nu ook ’s nachts te bewoneren voor iedereen die Brussel binnen rijdt.

Bonom kreeg de opdracht om de muren aan de Reyerstunnels te versieren al eerder van Pascal Smet (one.brussels), de toenmalige minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Aanleiding was de geplande versmalling van de E40 en de renovatie van de verschillende tunnels.

Bonom, echte naam Vincent Glowinski, ging al in het voorjaar aan de slag met acrylverf. Het resultaat was een opvallende schildering met vlammen en slagtanden. Nu ook de definitieve verlichting is geplaatst, is het werk ook ’s nachts te bewonderen.

Het kunstwerk zal minstens drie jaar blijven staan.