Streetart-artiest trekt naar rechter omdat zijn werk wordt afgebroken

15 januari 2020

Bron: Belga 0 Brussel Een van de artiesten die te zien was in de galerij ‘Strokar Inside’ trekt naar de rechtbank om zijn werk te redden. De galerij, in de oude Delhaize op de Waterloosesteenweg in Elsene, gaat immers tegen de vlakte en moet plaats ruimen voor appartementen.

De zaak is gericht tegen de vzw Strokar en het vastgoedbedrijf BESIX RED en werd aangespannen door de artiest ‘Jaune’, bij de burgerlijke stand bekend als Jonathan Pauwels. Hij was een van de vele artiesten die deelnam aan de galerij Strokar Inside, waar heel wat streetartwerk uit Brussel werd getoond. De galerij kreeg op een vijftiental maanden ongeveer 150.000 bezoekers over de vloer.

Sinds begin dit jaar is Strokar Inside echter dicht. Bouwbedrijf BESIX RED wil het gebouw slopen en er appartementen neerpoten. Daardoor verdwijnen ook de vele fresco’s in het gebouw, die Strokar moet verwijderen. Dat is niet naar de zin van Jaune, die via zijn advocaat een zaak indiende om het verwijderen van zijn werk tegen te gaan. Volgens de artiest zou dat de integriteit van zijn werk ten kwade komen.

Het gebouw op de Waterloosesteenweg werd tijdelijk ter beschikking gesteld door BESIX RED aan Strokar.