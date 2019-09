Straten afgesloten voor Brussels Cycling Classic JCV

07 september 2019

09u00 0 Brussel De Brusselse politie waarschuwt zaterdag voor verkeershinder door de wielerwedstrijd Brussels Cycling Classis. Die vertrekt vlak voor de middag aan het Jubelpark en komt rond 16 uur aan bij het Koning Boudewijnstadion.

De politie vraag om de omgeving met de auto te vermijden. Vanzelfsprekend is het parcours tijdens de wedstrijd afgesloten voor het verkeer. Het is er ook verboden te parkeren.

Het vertrek is voorzien om 11.30 uur vanuit het Jubelpark. De race trekt dan via de Tervurenlaan de Stad uit Waals-Brabant in. Omstreeks 16 uur wordt de koers opnieuw in Brussel verwacht en gaat het door Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Jette en Ganshoren naar de aankomst op de Houba de Strooperlaan.

