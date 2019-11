Straffe beelden! Muizen gespot in bekend ribbetjesrestaurant Amadeo JCV

06 november 2019

09u24 18 Brussel Geen smakelijk zicht in de Sint-Katelijnestraat dinsdagavond, een wandelaar spotte er muizen in het bekende ribbetjesrestaurant Amadeo. Het is niet de eerste keer dat het restaurant in het nieuws komt door hygiëneproblemen.

De muizen werden maandagavond gespot door een opmerkzame wandelaar die toevallig langs liep en door het raam de beestjes aan het werk kon zien. In het filmpje is te zien hoe verschillende van de dieren op de vloer van het restaurant door elkaar lopen.

Het is niet de eerste keer dat het restaurant in opspraak komt. Vorig jaar werden de vestigingen van de restaurantketen Amadeus in Brussel en in Kruishoutem al eens gesloten door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook toen zouden er al problemen geweest zijn met ongedierte.

Het FAVV heeft ondertussen de maker van het filmpje gecontacteerd om een klacht in te dienen. Woordvoerster Liesbeth Van De Voorde benadrukt dat er na de sluiting extra controle is gebeurd. “Als het restaurant opnieuw opent, betekent dat zij opnieuw aan de voorwaarden voldoen en een bestrijdingsplan voor ongedierte hebben”, klinkt het.