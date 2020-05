Straatverplegers zetten crowdfunding op om extra rondes te kunnen doen JCV

04 mei 2020

15u20 0 Brussel Hulporganisatie Straatverplegers vzw, die daklozen helpt en ondersteunt, lanceert een crowdfunding actie om nog eens 100 extra straatrondes te kunnen organiseren. Sinds de uitbraak van het coronavirus heeft de organisatie haar aanwezigheid op straat al verdriedubbeld.

De vzw vangt voor een deel de hulp op die wegviel sinds het begin van de coronacrisis. Sociale restaurants, voedselbedelingen en medische en sanitaire diensten sloten immers de deuren of zijn veel minder beschikbaar. De vzw reorganiseerde zichzelf zodat ze veel meer op straat aanwezig kon zijn en ook voedselbedeling kon opzetten.

De afgelopen maand werden in Brussel en Luik al meer dan 100 rondes uitgevoerd door de organisatie. Die actie wild e vzw herhalen. Om dat te kunnen financieren organiseert de vzw een crowdfundingactie via het platform Gingo. De organisatie schat de negatieve impact van de coronacrisis op haar begroting op minstens 20.000 euro. Een ronde van een halve dag met twee medewerkers kost 150 euro en dan zijn de kosten van verzorgingsmateriaal of voedsel niet meegerekend.