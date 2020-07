Straatracer crasht in Laken: wagen richt ravage aan, bestuurder opgepakt JMBB

20 juli 2020

16u48 0 Brussel In Laken is in de nacht van zondag op maandag tijdens een ongeval met een wagen ravage aangericht ter hoogte van het Prins Leopoldsquare.

Een bestuurder raakte een lantaarnpaal en beschadigde nadien een aantal geparkeerde wagens en wat stadsmeubilair, zoals een vuilnisbak. De bestuurder van de wagen was onder invloed van alcohol. Niemand raakte gewond bij het ongeval, bevestigt politiewoordvoerster Ilse Van der Keere.

Buurtbewoner Tom Pintens schrok wakker door het incident. “De bestuurder was al zijn derde ronde rond het plein bezig. Hij was zwaar aan het ondersturen en had piepende banden.” Volgens Tom heeft de bestuurder twee andere wagens geraakt. “Buurtbewoners hebben de wagen vervolgens achtervolgd hebben tot het UVC Brugmann.” In de buurt van het medisch centrum zou de bestuurder gearresteerd zijn.