Straatnamen ter discussie: “Linnaeus heeft geen plaats in openbare ruimte” Wouter Hertogs

04 juli 2020

19u25 1 Brussel Zowel in Sint-Joost-Ten-Node als Schaarbeek is er discussie omtrent enkele straatnamen. “De Linnéstraat moet van naam veranderen”, stelt burgemeester Emir Kir onomwonden, “Carl Linnaeus heeft zijn plaats niet in de openbare ruimte.” In Schaarbeek staat Théophile Wahis, naar wie een plein én straat genoemd zijn, dan weer ter discussie.

Emir Kir bond dit weekend de kat de bel aan. “De Linnéstraat moet van naam veranderen. Carl Linnaeus, waarnaar de straat genoemd is, hoort niet thuis in Sint-Joost-ten-Node”, klonk het. Om de uitspraak te kaderen moeten we eerst een kort lesje geschiedenis geven. De Zweedse botanicus Carl Linnaeus (1707-1778) ontwikkelde in 1735 een systeem om planten te ordenen in verschillende groepen. Dit systeem wordt nog altijd gebruikt. Een grootheid in de plantenwereld dus. Toch is de man gecontesteerd. Hij classificeerde immers niet enkel planten maar in 1758 deed hij hetzelfde met mensen. Zo onderscheidde hij naast de Europeanus, die volgens hem opviel door zijn intelligentie en zachtaardige aard, ook de Africanus, de Americanus en de Asiaticus. Deze andere ‘vormen’ van de Homo Sapiens vielen op door hun huidskleur, hun maatschappijstructuur en door hun vrije (Americanus), gulzige (Asiaticus), schaamteloze, luie en grillige aard (Africanus). Beweringen waar hij vandaag de dag niet meer mee zou wegkomen maar waar 150 en 250 jaar geleden geen haan naar kraaide. In 1878 werd er naar aanleiding van de honderdste sterfdatum van Carl Linnaeus een straat naar de botanicus genoemd. Daar lijkt nu een einde aan te komen. “Wat hij schrijft over de classificatie op basis van ras in voor mij niet acceptabel”, aldus burgemeester Emir Kir die daarom van de straatnaam af wil. Daarvoor zal hij wel overleg moeten plegen met buur Schaarbeek, aangezien de straat door beide gemeenten loopt.

Théophile Wahis

Toeval of niet maar ook in Schaarbeek woedt momenteel een debat over een ander omstreden historisch figuur. Vanaf september worden de inwoners bevraagd over de aanwezigheid van de omstreden koloniaal Théophile Wahis in hun gemeente. Er zal ook door de gemeenteraad een werkgroep opgericht worden. Ook Wahis is geen onbesproken figuur. Hij maakte carrière onder Leopold II in Congo Vrijstaat en bleef aan toen dat in Belgische handen kwam. Hij stond bekend voor zijn militaire stijl en greep niet in tegen de ergste uitwassen van het koloniale winstmodel.Als bedankje kreeg hij maar liefst twee straatnamen -1 in Schaarbeek, een andere in Menen- én er werd in Schaarbeek ook een pleintje naar hem vernoemd. Zowel in Menen als in Schaarbeek gaan ondertussen stemmen op om de naam te veranderen, al lijkt het nog niet voor meteen te zijn. Wel zal vanaf september een werkgroep van wijk tot wijk trekken om er met de bewoners rond de tafel te zitten en te luisteren naar hun suggesties. Ook zal gepraat worden over onze koloniale geschiedenis. Een van de mogelijkheden is dat een bordje met duiding wordt geplaatst bij de bewuste straatnamen.