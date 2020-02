Storm Dennis: Tunnels lopen onder en 36 bomen omgewaaid JCV

17 februari 2020

10u48 0 Brussel De Brusselse brandweer is afgelopen weekend ongeveer 170 keer moeten uitrukken voor schade door storm Dennis, maar grote schade bleef uit. In totaal moesten er 36 omver gewaaide bomen worden verwijderd.

De 170 interventies gebeurden voor andere voorwerpen die omgewaaid of losgerukt waren door de storm. Door de hevige regen liepen ook vijf straten en tunnels onder water, omdat de rioolputten verstopt zaten. Dat was onder meer het geval in de Georges Henri-tunnel.

De meest opvallende interventie gebeurde zondagochtend aan de Etterbeeksesteenweg. Daar kwam namelijk een stuk van een gevel van het gebouw van de Europese Unie los. De brandweer moest het wapperende deel van de negentiende verdieping verwijderen.

Grote schade was er in Brussel niet. “Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Er is alleen schade aan een aantal wagens door vallende bomen en schoorstenen.”