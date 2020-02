Storm Ciara zorgt voor naweeën: Trams onderbroken en dak Legermuseum gaat vliegen JCV

10 februari 2020

17u23 3 Brussel Storm Ciara heeft in Brussel ook maandag nog voor hinder gezorgd. Gevallen takken en bomen veroorzaakten hinder op verschillende tramlijnen. Het meest spectaculaire voorval gebeurde in het Legermuseum. Daar ging een deel van het dak waaien.

Op het dak van het Legermuseum werden er over een oppervlakte van 10 meter op 10 zinkplaten losgerukt. Aan de daken van de musea in het Jubelpark wordt momenteel gewerkt omdat ze in slechte staat zijn. De brandweer zorgde ervoor dat alle zinkplaten die nog konden wegvliegen, preventief verwijderd werden. Onder de platen bevindt zich wel nog een onderdak.

De brandweer dekte de gaten in het dak af zodat er geen schade zou zijn door neerslag. “De stormschade situeert zich vooral in de Bordiauhal van het museum, waar sinds mei vorig jaar de tentoonstelling ‘Oorlog. Bezetting. Bevrijding’ loopt over het einde van de Tweede Wereldoorlog”, meldt Franky Bostyn van het War Heritage Institute.

De Regie der Gebouwen, eigenaar van het complex in het Jubelpark, heeft al een aannemer aangesteld om de nodige herstellingen uit te voeren. Op de daken van de musea in het Jubelpark worden momenteel renovatiewerken uitgevoerd. Een deel van het dak van het Legermuseum zal in de toekomst ook nog aangepakt worden. “De stormschade brengt de elders voorziene dakrenovaties niet in het gedrang. Deze situeren zich in de luchtvaarthal, waar de schade door de storm beperkt is gebleven”, aldus Bostyn. Het museum zal dinsdag gewoon open zijn.

In totaal moest de brandweer in de loop van maandag al zeker 84 keer tussenkomen. In de meeste gevallen voor voorwerpen die op de weg terechtkwamen. De sluiting van de parken en bossen die onder het beheer staan van Leefmilieu Brussel wordt bovendien met een dag verlengd. Door de hevige rukwinden die ook dinsdag voorspeld worden, gaan zij pas woensdagochtend opnieuw open.

Bomen beschadigen bovenleidingen

Ook bij de MIVB veroorzaakt het slechte weer de nodige hinder, vooral op de tramlijnen. Lijn 39 is beperkt tot Stokkel en lijn 44 rijdt niet tussen Vier Armen en Tervuren Station. “Op beide lijnen moeten herstellingen uitgevoerd worden en die zullen waarschijnlijk ook nog morgen verder gaan”, zegt MIVB-woordvoerster An Van hamme.

Lijnen 3 en 7 zijn ook getroffen. “Zowel ter hoogte van halte Braambosjes als ter hoogte van de Meiseselaan is er een boom op de bovenleiding gevallen”, zegt Van hamme. “Daar hopen we de reparaties deze nacht uit te voeren. In alle gevallen worden de trams vervangen door pendelbussen.”

Ten slotte moest vrije basisschool Lutgardis in Elsene maandag dicht blijven. De veiligheid kon er niet worden gegarandeerd omdat een deel van het dak van een naburig gebouw was losgekomen. Bij het GO waren er geen sluitingen. “Maar op scholen die in een groene omgeving liggen, werden de kinderen wel binnen opgevangen tijdens de pauzes. Kwestie van geen onnodig risico te nemen”, zegt Karin Struys van scholengroep Brussel.