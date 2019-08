Storing bij NMBS-routeplanner: treinen en stations onterecht aangeduid en afgeroepen als afgeschaft KOEN MOREAU

10u52 0 Brussel Treinreizigers krijgen sinds vanmorgen foutieve informatie via de NMBS-app, -website en omroepers in de stations. Oorzaak is een technisch defect waardoor verschillende treinen en haltes onterecht aangeduid worden als afgeschaft.

Om reizigers attent te maken op de problemen wordt intussen zowel in de app als op de website melding gemaakt van een IT-storing. Die zou volgens NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman te wijten zijn aan informaticaproblemen bij Infrabel. De storing maakt het in elk geval bijzonder moeilijk om op afstand te consulteren of er al dan niet problemen te verwachten zijn op je treintraject.