Stoppeltje kleurt basisschool van Haren

16 september 2020

Vanmiddag is op de muur van de basisschool van Haren een nieuwe stripmuur ingehuldigd. Hoofdpersonage is Stoppeltje.

De stripwandeling van Brussel krijgt er met Stoppeltje een personage bij. De keuze voor Stoppeltje kwam tot stand in samenspraak met de leerlingen en de buurt. Stoppeltje is bekend van de Belgische woordeloze stripreeks en de een daarvan afgeleide tekenfilmreeks van scenarist Céline Fraipont en tekenaar Pierre Bailly. De muurschildering is niet alleen voor leerlingen en leerkrachten van de basisschool maar ook voor elke passant te bezichtigen.