Stoet van honderden foorkramers trekt door Brussel, politie waarschuwt voor verkeershinder Stephanie Romans

31 juli 2020

08u57 496 Brussel Honderden foorkramers uit heel België zijn rond 09.30 uur vanop Parking C aan de Heizel met hun voertuigen gestart aan een stoet doorheen Brussel. Met de protestactie willen ze hun penibele situatie aankaarten, want in tegenstelling tot pretparken of markten gaan vanwege de coronacrisis nergens in België nog kermissen door.



De stoet bestaat uit een vierhonderdtal vrachtwagens. De politie waarschuwt voor verkeershinder en raadt automobilisten aan de omgeving van de route te vermijden.

Signaal

De forains maken een lange tocht worden die begint op de Houba de Strooperlaan, nadien de Kunstenaarsstraat en de Koninklijk Parklaan aandoet om dan via het Jules de Troozsquare en de Willebroekkaai naar de kleine Brusselse ring te trekken. Daar eindigen ze op de Koning Albert II-laan en de Simon Bolivarlaan om dan uiteindelijk om ten laatste 15 uur terug te keren naar het vertrekpunt op Parking C. Langs het parcours kregen ze al applaus van verschillende mensen.

Ze houden momenteel eventjes halt in de Wetstraat. Op de wegversperring van de politie hangen de foorkramers spandoeken om een signaal te geven aan de politiek. De foorkramers vinden het niet eerlijk dat markten ondanks de verstrengde maatregelen wel mogen doorgaan. Zelfs pretparken zijn nog open. De forains vinden dat dat voor kermissen ook moet kunnen. Ze vinden het onterecht dat de overheid de kermis behandelt als andere evenementen zoals festivals.

Een delegatie van foorkramers werd vrijdagochtend ontvangen door minister voor Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s Denis Ducarme. Dat was een positief gesprek, maar de voorwaarde is wel dat hun actie rustig verloopt.

“We vragen om niet gediscrimineerd te worden tegenover de andere sectoren. We willen open gaan net zoals de pretparken, dierentuinen en markten. De minister heeft ons gezegd dat er een werkgroep komt om het specifieke dossier van de kermis te bekijken. We vragen dat ze ons laten werken of dat ze ons financieel steunen”, klonk het bij aanvang van de betoging.

‘Hypocrisie’

Het idee voor de actie van de foorkramers ontstond na de annulering van de Zuidfoor, maar de actievoerders benadrukken dat de weerslag veel groter is en dit alle foren over heel België aangaat. “Het gaat hier om hypocrisie. We vinden het hypocriet dat de kermis wel door het federale niveau toegelaten wordt, maar dat gouverneurs dan naar de burgemeesters bellen om de kermissen te sluiten”, aldus de foorkramers.

“De kermis dat is plezier en dat beeld willen we ook behouden tijdens deze betoging”, zegt de jonge foorkramer en organisator Jim Bodet aan onze redactie. “Het is nog maar het derde jaar dat ik een kermisattractie uitbaat en dat is een grote investering voor me. Andere jongeren zoals ik hebben geïnvesteerd in hun attracties, maar mogen nu niet uitbaten, ondanks de hygiëneprotocollen die werden opgezet door de vakbonden.”

Verkeershinder langs parcours optocht

De betoging veroorzaakt verkeershinder langs het parcours van de optocht, meldt de politie. Het hele verloop van de stoet is te volgen op de Twitterfeed van de Brusselse lokale politie (@zpz_polbru). Volgens de MIVB rijden ook al haar buslijnen met vertragingen door de betoging.