Stoemp!-caféconcerten sluiten feestjaar af met slotfeest in Beursschouwburg JCV

10 september 2019

14u08 0 Brussel Al sinds 2009 organiseert Poppunt onder de noemer Stoemp! honderden gratis concerten in cafés in Brussel. Tijd voor een verjaardagsfeestje dus. Stoemp! Pakt daarom uit met een groot slotfeest in de Beursschouwburg en een wedstrijd om een huiskamerconcert te winnen.

De grote afsluiter van het jubileum wordt het Stoemp! in Wonderland -feest op 18 november in Beursschouwburg. Daar zal een gelegenheidsband het podium bezetten. “De band bestaat uit unieke combinaties van frontmannen en -vrouwen die ooit op Stoemp! speelden en ondertussen uitgroeiden tot gevestigde waarden”, zegt Laurens Vansteelandt van Poppunt. “Marble Sounds en Hydrogen Sea maken alvast deel uit van de line-up. Later laten we nog weten wie de band aanvult.”

Om de verjaardag van Stoemp! Te vieren is er dit jaar een exclusief huiskamerconcert te winnen. “Pieter-Paul Devos van Raketkanon en Kapitan Korsakov komt zijn prachtige songwriter-ep voorstellen en brengt uitzonderlijk een band mee”, zegt Vansteelandt. Wie een huiskamerconcert wil winnen, kan deelnemen via deze link.

De gebruikelijk Stoemp!-concerten lopen dit najaar tussen 24 september en 18 november. Ventilateur geeft dinsdag 24 september de aftrap in LUCA School of Arts. Het volledige programma staat op stoemplive.be.

Niet alleen Stoemp! is in 2019, ook Poppunt mag 20 kaarsjes uitblazen. “Daarom trekt Stoemp! op woensdag 23 oktober naar de bakermat van Poppunt, ’t Hemelrijk in Sint-Niklaas”, zegt Vansteelandt. “Zo bouwt Stoemp! on tour opnieuw een brug tussen muzikaal Brussel en Vlaanderen. In ’t Hemelrijk deelt lokale held Philemon het podium met Brussels indietalent Barely Autumn. Om de uitwisseling compleet te maken staan beide artiesten op 10 oktober ook samen geprogrammeerd in café De Monk.”