Stickers brachten 11.000 Brusselse fietsen weer naar hun eigenaar Margo Koekoekx

01 juni 2020

11u59 0 Brussel Op een jaar tijd kon de politie al 11.000 fietsen identificeren aan de hand van de zelfklevers uitgegeven door het platform My Bike Brussels. Brussel Mobiliteit startte in maart 2019 met het platform Op een jaar tijd kon de politie al 11.000 fietsen identificeren aan de hand van de zelfklevers uitgegeven door het platform. Brussel Mobiliteit startte in maart 2019 met het platform www.mybike.brussels , voor de registratie en het markeren van fietsen in de strijd tegen fietsdiefstal en heling.

Recent nog bracht een eigenaar de sticker aan op zijn fiets t.w.v. 1.800 euro. Die laatste mocht hij in ontvangst nemen nadat hij gestolen werd. De politie kon de gestolen fiets in beslag nemen en terugbezorgen aan de eigenaar.

“Dankzij de goede samenwerking tussen de Politiezone West en het Brussels depot voor gevonden fietsen van Cylo heeft een gelukkige eigenaar zijn fiets teruggevonden”, zegt Elke Van Den Brandt, minister voor Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid. “Ik nodig elke Brusselaar uit om de tips om een fiets te beveiligen na te lezen en zeker een beveiligde My Bike-sticker aan te brengen omdat die écht het verschil kan maken.”

Aan de slag

Op de sticker staat een unieke QR-code. Aan de hand van die code kan de politie of potentiële koper nagaan of de fiets als gestolen staat aangegeven.

Op deze website staan alle adviezen die nodig zijn om de stickers efficiënt te bevestigen. De sticker is bijzonder moeilijk te verwijderen en UV- en weersbestendig dankzij het materiaal waaruit hij vervaardigd is en de behandeling die hij onderging.