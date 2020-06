Steunactie voor voortuin van Schaarbeeks koppel: “Het leeft in de buurt” JCV

20 juni 2020

18u09 0 Brussel Buurtbewoners en sympathisanten hebben zaterdag een steunactie gehouden voor de verwijderde voortuin van Leen Schelfhout en haar partner Xavier Damman in Schaarbeek. Zij hadden een tuintje gebouwd op straat voor hun garage, maar de gemeente Schaarbeek vond dat niet kunnen en verwijderde de constructie. Bij de steunactie gaven mensen bloemen aan het koppel om hen een hart onder de riem te steken.

Met muziek en vooral bloemen werd de actie zaterdag in gang gezet. Enkele tientallen mensen uit de buurt en sympathisanten daagden op om de voortuin van Leen Schelfhout en haar partner Xavier Damman symbolisch te steunen. “Ik heb hiervan gehoord via een vriend uit Berlijn die het op Twitter had gezien”, zegt buurtbewoonster Tracey Hamill. “Daarom heb ik een eigen bijdrage van op mijn terras meegebracht. Ik had het tuintje al opgemerkt en het leek me zo’n leuk idee. Zondag dat dit niet mag van de gemeente.”

Voor Schelfhout en haar partner kwam de actie als een verassing. “Dit is eigenlijk het werk van burgerbeweging 1030/0, die ijveren voor meer verkeersveiligheid”, zegt Schelfhout. “Voor ons was het dus een aangename verassing. Dit toont dat dit erg leeft in de buurt en in stad. Veel mensen in onze wijk hebben ook affiches opgehangen om de terugkeer van onze tuin te vragen.”

De kleine voortuin was gebouwd op de parkeerplaats van het koppel, voor hun eigen garage. Aangezien ze zelf geen auto hebben, besloten ze er een extra groen plekje van te maken. De gemeente Schaarbeek oordeelde dat zoiets tegen de regels was en liet de tuin daarom prompt verwijderen. “Hij staat nog altijd op het stort van de gemeente tussen de afgedankte wasmachines”, zegt Schelfhout. “We willen nu wel even de tijd nemen om te bekijken wat we ermee gaan doen. Het was ons doel om aan te tonen dat de straat geprivatiseerd is ten voordele van de auto en dat is gelukt. De actie van vandaag lijkt me dan ook vooral een stem voor meer groen in de stad.”