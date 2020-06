Steun en onderdak van stad Brussel voor twaalf kleinere artiesten JCV

10 juni 2020

16u35

Bron: Belga 0 Brussel De stad Brussel zal twaalf artistieke projecten steun en onderdak geven in het kader van haar projectoproep Kangouroe BXL. Die oproep kwam er De stad Brussel lanceerde Kangouroe BXL nadat de Vlaamse regering haar besparing op projectsubsidies had aangekondigd.

In het Brusselse stadhuis maakten Brussels burgemeester Philippe Close (PS) en zijn schepenen van Cultuur Delphine Houba (PS) en van Nederlandstalige Aangelegenheden Ans Persoons (one.brussels) woensdag de twaalf laureaten van de projectoproep bekend.

Voor de projectoproep werd 200.000 euro vrijgemaakt die nu over de twaalf laureaten zal verdeeld worden in schijven van 5.000 tot 25.000 euro. Het doel van Kangouroe BXL is om de kleinere opkomende artiesten een plek in de buidel van een gevestigd cultuurhuis te bieden. De kandidaten mochten daarbij zelf hun meter of peter kiezen.

Financiële ondersteuning is vaak moeilijk

Het resultaat is een mengelmoes van artiesten met uiteenlopende achtergronden en moedertalen die elkaar wisten te vinden. Uiteindelijk werden uit de 105 inzendingen twaalf projecten weerhouden. “Deze dynamiek bestaat in Brussel al langer op het terrein, maar vindt vaak moeilijk financiële ondersteuning, net omdat ze de klassieke gemeenschapsgrenzen doorbreekt. Er bestaat wel degelijk iets als een typisch Brussels cultureel product, en het zijn net deze projecten die we nu ondersteunen”, stellen burgemeester Close en schepenen Houba en Persoons.

Het project “Orgasme(s)” van het uit acht vrouwen bestaande Canine Collectif mag in de Rijke Klaren taboes over vrouwelijke seksualiteit doorbreken voor jongeren en jongvolwassen, terwijl de Brusselse comédienne Yasmine Yahiatene met haar project “La Fracture” in het Kaaitheater een onewomanshow mag brengen over familie, identiteit, migratie, alcoholisme en de vaderrelatie.