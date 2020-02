Sterrenrestaurant La Villa Lorraine dicht voor renovatie en krijgt nadien Yves Mattagne als chef Robby Dierickx

23 februari 2020

15u19 0 Brussel Zaterdagavond heeft sterrenrestaurant La Villa Lorraine de deuren tijdelijk gesloten. De komende maanden wordt de zaak grondig gerenoveerd, waarna sterrenchef Yves Mattagne er in de potten zal roeren. Hij stond tot eind vorig jaar in de Sea Grill, maar dat restaurant sloot de deuren op 31 december de deuren.

Tien jaar geleden nam de familie Litvine La Villa Lorraine, vlak bij het Ter Kamerenbos in Brussel, over en nu heeft de familie beslist om het karakteristieke huis te transformeren, renoveren en moderniseren. Zaterdagavond werden de voorlopig laatste gerechten geserveerd in het restaurant. De komende maanden ondergaat het pand een metamorfose.

Tegen komende zomer zal het de deuren heropenen, met een nieuwe chef. Niemand minder dan Yves Mattagne, de voormalige chef van sterrenrestaurant Sea Grill, staat er binnenkort achter de kookpotten. Hij moest de Sea Grill eind vorig jaar sluiten omdat het Radisson Blu Hotel gerenoveerd wordt. De huidige chef, Gary Kirchens, gaat terug naar zijn roots in Sint-Truiden, waar hij verantwoordelijke zal worden in de keukens van het Kasteel Van Ordingen.

In afwachting van de opening van Villa by Mattagne, de nieuwe naam van La Villa Lorraine, opent Yves Mattagne op 6 maart een pop-uprestaurant op het Brusselse Koningsplein. In de Art Club zal hij een wereldmenu aanbieden.