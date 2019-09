Sterren kijken op de dag van de Astronomie Margo Koekoekx

21 september 2019

12u35 0 Brussel Zaterdag 21 september is het Dag van de Astronomie. Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Internationale Astronomische Unie (IAU), opent de Koninklijke Sterrenwacht haar deuren.

Honderdste verjaardag én Dag van de Astronomie, het is een uitstapje naar Ukkel waard. Wat er zoal te doen valt? Je kan deelnemen aan tal van interactieve experimenten, in de zonnekoepel krijg je uitleg over zonnevlekken, er zijn verschillende voordrachten over o.a. de eerste foto van ‘een zwart gat’, je kan tal van oude en moderne telescopen bewonderen en deelnemen aan verschillende buitenactiviteiten. Bekijk hier de brochure.

Je kan er terecht op Ringlaan 3 in Ukkel tussen 13u en 00u. Bereikbaar met de auto (LEZ) en het openbaar vervoer. Klik hier voor meer informatie.